Covid-19: Já foram testados 88 mil funcionários de lares

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social afirmou esta quarta-feira terem sido realizados cerca de 88 mil testes à Covid-19 a trabalhadores de lares – cerca de 13% de todos os 674 mil testes de diagnóstico ao novo coronavírus realizados desde 1 de março.

Ana Mendes Godinho referiu que a missão teve como objetivo "isolar os casos positivos que pudessem ser fatores de agravamento de risco". "Tal só foi possível com o apoio de universidades e politécnicos", que disponibilizaram equipamentos apenas disponíveis para investigação, lembrou.

A governante indicou ainda que já foram distribuídos 1,3 milhões de equipamentos de proteção individual em lares.

Num total de 100 mil utentes de lares, referiu Ana Mendes Godinho em audiência parlamentar, 1,5% dos utentes em lares apresentaram testes positivos e foram registadas 0,4% de óbitos. Na sua última atualização, o Governo tinha indicado que 315 lares de idosos apresentavam casos – 12% de todas as unidades existentes no país -, com mais de dois mil utentes infetados pela Covid-19, além de mil funcionários com a doença entre 14 mil profissionais.

Nesta segunda-feira foram retomadas as visitas a lares, anunciadas a 11 de maio, pela Direção-Geral da Saúde (DGS) numa orientação publicada na sua página oficial.

Através do programa de apoio à colocação de trabalhadores em lares para dar resposta a necessidades no contexto da pandemia, criado em conjunto com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), já foram colocados 3.400 trabalhadores nestas instituições.

A Cruz Vermelha Portuguesa foi ainda responsável pela colocação de 300 trabalhadores em lares.