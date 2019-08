Este sábado, Rui Rio criticou António Costa depois de este o acusar de não acompanhar a greve dos motoristas por estar de férias . O líder social-democrata aludiu aos dos incêndios de Pedrógão Grande: "O que está em causa neste caso (na greve nos motoristas) era eu entrar ou não num circo mediático durante quatro ou cinco dias. Mas o que esteve em causa quando ele pura e simplesmente não interrompeu as férias foi a morte de mais de 60 pessoas", frisou, considerando que aquilo que António Costa disse "foi de infelicidade enorme".Porém, o gabinete do primeiro-ministro desmentiu o líder do PSD. "Em 17 de Junho de 2017, o primeiro-ministro não estava de férias e no dia 18 de manhã estava em Pedrógão reunido com os presidentes de Câmara dos concelhos mais atingidos. Os presidentes de Câmara da Sertã ou da Pampilhosa, por exemplo, podem confirmá-lo. Os deputados do PSD/Leiria também estiveram com o primeiro-ministro quando visitou o posto de comando", indicou numa nota. A fotografia acima foi tirada a 18 de julho.Em 2017, o primeiro-ministro gozou férias até 12 de julho, depois dos incêndios de Pedrógão Grande e do roubo de Tancos.