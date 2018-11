António Costa refere, em carta aberta dirigida a Manuel Alegre, que as touradas o chocam, mas que não lhe "ocorre proibir" a sua transmissão, defendendo "a liberdade de quem milita contra a permissão das touradas". No entanto, de acordo com o Jornal de Notícias, atribuiu a medalha da cidade a um cabo dos Forcados Amadores de Lisboa enquanto presidente da Câmara de Lisboa.

Aconteceu em Abril de 2010, no Campo Pequeno, quando Costa distinguiu José Luís Gomes com a medalha de mérito municipal grau ouro. Na carta, divulgada este domingo no jornal Público, refere que rejeita "a tourada como manifestação pública de cultura de violência ou de desfrute do sofrimento animal" e pede a Alegre que não o veja como um "mata-toureiros".





Na carta do poeta e militante socialista, Alegre diz que apoia a solução governativa de não reduzir o IVA de espectáculos tauromáquicos de 13% para 6%, mas confessa que a por vezes sente a sua "liberdade pessoal ameaçada". Na missiva, refere que o diabo "está no fundamentalismo do politicamente correcto, na tentação de interferir nos gostos e comportamentos das pessoas, no protagonismo de alguns deputados e governantes que ninguém mandatou para reordenarem ou desordenarem a nossa civilização".