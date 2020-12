Transporte e armazenamento das vacinas da Covid-19 vai ter escolta policial

A operação de transportar as vacinas contra a covid-19 vai estar sujeita em Portugal a um controlo apertado por parte das autoridades. De acordo com o plano nacional de vacinação contra a covid-19, disponibilizado ao Negócios pelo Ministério da Saúde, os locais de armazenamento das vacinas vão estar "sujeitos a vigilância policial", só as pessoas com a devida acreditação poderão ter acesso às instalações e estão previstas medidas de isolamento das áreas "quando necessário".