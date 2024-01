Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A Comissão para a Sustentabilidade Hidroagrícola do Algarve fez a primeira análise do impacto económico e ambiental das restrições do fornecimento de água na região - em causa €130 milhões.

Corte de água no Algarve coloca em risco 95 mil toneladas de frutos. Será a “implosão do setor”

Com os cortes de água no Algarve podem ficar em risco cerca de 95 mil toneladas de frutos e perder-se 130 milhões de euros em negócios em 2025, segundo a Comissão para a Sustentabilidade Hidroagrícola do Algarve (CSHA). "Se esta situação se agravar, pode haver uma implosão do setor", menciona José Oliveira, presidente da AlgarOrange - Associação de Operadores de Citrinos do Algarve – à SÁBADO. "É uma dimensão substancial."