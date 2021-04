Corrida às farmácias de Lisboa: fizemos o teste gratuito

Em tempos aguardava que uma voz nasalada, saída do altifalante, anunciasse o meu número de senha. Tinha 80 pessoas à frente, restava-me esperar hora e meia ao frio ou no carro pelo teste PCR à COVID-19 – o mais fiável (e caro) por cerca de 100 euros. Três meses depois, quero acreditar que o cenário pré-apocalítico já era... Como alfacinha, tento a sorte no primeiro dia de testagem gratuita nas farmácias de Lisboa, sexta-feira dia 16.



Arrisco com marcação em cima da hora, já passa das 15h30 – e quase perco a oportunidade. Ligo consecutivamente para várias farmácias aderentes ao plano municipal de testagem . A corrida confirma-se, já que o teste fica por conta do município (15 euros cada).



"Hoje já está um bocadinho cheio", dizem-me de uma na Rua Morais Soares (nega simpática). "Só a partir de segunda-feira", respondem-me de outra, na mesma zona – disputada por uma população envelhecida e múltiplas etnias. "É para hoje? Não será possível, porque a sala de testagem fecha às 17h30; tem de ser desinfetada", informa-me o diretor técnico de uma farmácia em Benfica. Na mesma freguesia, uma concorrente admite só ter autorização para testar na próxima semana, mediante um registo que aguarda por parte das autoridades de saúde. Na mais próxima da redação da SÁBADO (Alto dos Moinhos), a 550 metros, não atendem o telefone.

Uma vaga, finalmente