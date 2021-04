CDS está em 'primárias'. Isso muda alguma coisa?

Os centristas estão a eleger delegados para o Conselho Nacional. E há quem olhe para as eleições como uma forma de começar a mexer na liderança. Na direção tenta-se manter a influência, na oposição interna fala-se numa "reconfiguração" do órgão que vota moções de censura e confiança ao líder.

De norte a sul do país, elegem-se delegados para o Conselho Nacional do CDS e no partido não falta quem olhe para estas eleições como umas "primárias" que ajudam a medir o pulso a quem tem mais força: se a direção de Francisco Rodrigues dos Santos se a oposição interna.

Mesmo sem uma movimentação concertada, os descontentes com a liderança de Rodrigues dos Santos assumem que este é um momento importante. Começa-se agora a mudar a composição do órgão máximo entre congressos, onde se decidem moções de confiança como aquela que Chicão fez aprovar para travar a investida de Adolfo Mesquita Nunes à liderança.

Na direção, também se admite estar numa espécie de "primárias". Isto, apesar de o número de inerências no Conselho Nacional fazer naturalmente o órgão pender para o lado de quem está no poder. "É aqui que começa a haver uma separação das águas", diz um apoiante de Francisco Rodrigues dos Santos.