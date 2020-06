Corpo de homem retirado do Tejo na zona do Parque das Nações

O corpo de um homem foi retirado do rio Tejo, na zona do Parque das Tágides, freguesia do Parque das Nações, em Lisboa, e "encontram-se algumas testemunhas a serem ouvidas", confirmou à Lusa a Capitania do porto de Lisboa.

De acordo com a Capitania do porto de Lisboa, foi retirado o corpo de um homem, "que está indocumentado" e, por essa razão, não é possível avançar informações adicionais, e "encontram-se algumas testemunhas a serem ouvidas".

O alerta foi dado pelas 23:00 de quarta-feira e o cadáver foi resgatado na zona do Parque das Tágides, perto da Feira Internacional de Lisboa (FIL).

No local estiveram uma lancha do Instituto de Socorro a Náufragos (ISN), a Polícia Marítima, a PSP, o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e o INEM, acrescentou a Capitania do porto de Lisboa.