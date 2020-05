Corpo de homem de 70 anos retirado do rio Lima em Ponte da Barca

O corpo de um homem com 70 anos foi retirado hoje do rio Lima, no lugar de Bemposta, freguesia de Lavradas, em Ponte de Barca, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros locais.

Contactado pela agência Lusa, José Freitas referiu que o alerta foi dado por "uma mulher que passeava na ecovia e avistou o corpo junto à margem".

Já fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo disse à Lusa que, apesar "não ter sido encontrado nenhum indício de crime, foi contactada a Polícia Judiciária que vai deslocar-se ao local e ficar encarregue da investigação do caso".

A mesma fonte adiantou que o corpo é de um homem natural da freguesia de Lavradas, tendo sido já conduzido ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Viana do Castelo.

Segundo o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta foi dado pelas 11:36.

Ao local compareceram 11 operacionais e seis viaturas, bem como um bote dos bombeiros voluntários de Ponte da Barca, a Viatura de Emergência Médica (VMER) de Viana do Castelo e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Arcos de Valdevez.