Dores Moreira terá falsificado um Guião da Prova Zero que o coronel entregou à investigação (relativa às mortes) dirigida por Cândida Vilar, com a colaboração da Polícia Judiciária Militar.



Contactado pelo jornal diário, Dores Moreira não confirmou se foi notificado da sua condição de arguido por falsificação de provas, lembrando que era um militar no ativo e de este não ser processo em curso, para não poder comentar a suspeita de que a alteração do manual da prova terá sido intencional.

Um ex-comandante do Regimento dos Comandos foi constituído arguido por falsificação de provas. O coronel Filipe Carvalho Dores Moreira estava ainda a ser investigado por dois crimes no mesmo inquérito: insubordinação por desobediência e abuso de autoridade por prisão ilegal. O comandante, que liderava o Regimento de Comandos quando os dois instruendos Hugo Abreu e Dylan da Silva morreram em Setembro de 2016, está a ser investigado pelo Ministério Público (MP), avança o jornal Público.A investigação ao coronel Dores Moreira foi ordenada pela procurador do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Cândida Vilar, que investigou as mortes no Curso 127 dos Comandos. Estão atualmente 19 militares a ser julgados por crimes de abuso de autoridade por ofensa à integridade física, no âmbito do processo que investiga os acontecimentos do curso 127.