A procuradora que liderou o inquérito-crime sobre as mortes nos Comandos, em 2016, é acusada de ordenar detenções "ilegais" e "parcialidade".

A procuradora do Ministério Público (MP) que liderou o inquérito-crime sobre as mortes nos Comandos, em 2016, foi constituída arguida após uma queixa-crime de um dos militares a ser julgado no caso. De acordo com o Público, o tenente-coronel Mário Maia acusa Cândida Vilar de prevaricação e de ordenar detenções "ilegais".

O inquérito decorrente da queixa foi arquivado pelo MP mas o queixoso pediu abertura de instrução a 25 de fevereiro, colocando a procuradora como arguida. Mário Maia era o diretor do 127º curso dos Comandos, onde morreram Hugo Abreu e Dylan da Silva devido a um "golpe de calor".

Através de um despacho a que o Público teve acesso, o juiz Rui Teixeira indica que o pedido de abertura de instrução foi aceite mas que Cândida Vilar "não foi formalmente constituída arguida nos autos", assumindo automaticamente esse estatuto por se encontrar visada na queixa. A magistrada confirmou a sua constituição como arguida ao jornal. O MP tentou o arquivamento da queixa, considerando que Cândida Vilar "não praticou qualquer crime".

No requerimento de abertura de instrução, escreve o Público, o tenente-coronel Mário Maia garante "que não havia necessidade de deter o arguido e os seus seis camaradas" e acusa a procuradora de "parcialidade" e do crime de prevaricação. O militar critica ainda o despacho realizado por Cândida Vilar, no qual esta escreve que considerava que os suspeitos apresentavam "personalidades deformadas", criavam "ambiente de intimidação e terror" e nutriam um "ódio patológico, irracional contra os instruendos".

No mesmo pedido, é ainda invocado o nome do investigador-chefe da Polícia Judiciária Militar, o major Vasco Brazão, que avaliou o desempenho dos instrutores do curso de Comandos no inquérito-crime. O tenente-coronel indica que "o espelhado no relatório da PJM revela o alto grau de incompetência e má-fé do seu autor", atirando ainda que o major "incorreu na prática de crimes muito graves", em referência ao roubo de armas de Tancos, no qual Brazão é um dos 20 arguidos.