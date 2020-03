A Diocese de Viseu decidiu suspender imediatamente todas as atividades da catequese até à Páscoa e a celebração das eucaristias dominicais e feriais, entre segunda-feira e 31 de março, devido à doença Covid-19.

Em comunicado, o bispo de Viseu, António Luciano - que trabalhou como enfermeiro antes de iniciar a formação sacerdotal - refere que não quer "contribuir para qualquer tipo de alarmismo", mas apela "à responsabilidade social e eclesial", com a colocação em prática de medidas de prevenção.

Apesar da suspensão da catequese e das missas, o bispo recorda que "a vida cristã não se interrompe" e, por isso, pede aos pais que "continuem a acompanhar os seus filhos na caminhada catequética e que, nas famílias, se viva o domingo como momento de celebração e oração em ambiente familiar, fomentando a comunhão espiritual".

António Luciano pede também que "a celebração dos sacramentos do batismo e do matrimónio seja uma celebração digna e breve, com a família", e que "a celebração das exéquias seja igualmente uma celebração digna e breve, com a família, não havendo o rito do levantamento do féretro e, no acompanhamento ao cemitério, omita-se o cortejo fúnebre".

Em tempo de Quaresma, o prelado decidiu ainda que "as celebrações habituais do sacramento da reconciliação fiquem adiadas para tempo oportuno, salvaguardadas as devidas precauções e as situações de emergência e de pedido pessoal".

"A suspensão da visita aos doentes, não excluindo a prática da caridade cristã, valorizando as situações em que for solicitada a celebração do sacramento da unção dos doentes", e "a suspensão de todas as manifestações públicas de piedade popular", como procissões e vias sacras, são outras medidas tomadas.

No norte do distrito de Viseu, também a Diocese de Lamego tomou medidas, adiando as visitas pastorais "até que as condições sejam consideradas adequadas para tal" e as celebrações das confissões.

O bispo António Couto decidiu igualmente suspender as procissões e a catequese e "o Festival da Canção Jovem, da responsabilidade do Departamento Diocesano da Pastoral dos Jovens, foi adiado 'sine die'".

"E, obviamente, quem tiver sintomas gripais, tosse, febre, deverá evitar participar nas celebrações comunitárias", refere, acrescentando que, "diante do evoluir da situação, outras medidas poderão ser anunciadas".

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro de 2019, na China, e já provocou mais de 4.900 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 131 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.