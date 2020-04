Coronavírus: Testes em lares de Vendas Novas todos negativos

Os testes à covid-19 realizados a utentes de três lares de Vendas Novas, no distrito de Évora, deram todos negativos, mantendo-se os sete casos positivos de funcionários, disse hoje à agência Lusa o presidente do município, Luís Dias.

O autarca indicou que, logo após a notícia dos casos positivos no concelho, o município "envidou diligências" de forma a "garantir que todos os idosos dos lares que tinham contactado com estes casos positivos tinham de fazer o rastreio à covid-19".

"Recebemos a boa notícia de que todos os idosos das três instituições acusaram negativo nos testes à covid-19, evitando o pior cenário e aquele que mais se temia, adiantou o autarca.

Para Luís Dias, esta notícia "não deve nunca permitir que se baixe a guarda".

O autarca indicou à Lusa que os sete funcionários de um dos lares desta cidade alentejana cujos testes para despistar a covid-19 deram positivo, com resultados conhecidos na quarta-feira de manhã, encontram-se "em quarentena profilática, bem como os seus cônjuges, em quarentena preventiva, porque têm de estar em casa".

"Perante os sete resultados, articulámos imediatamente com a Saúde Pública para que fossem testados todos os idosos daquela instituição", que rondam os 50, bem como que fossem repetidos os testes a "alguns resultados inconclusivos" a funcionários, acrescentou.

O alargamento do rastreio a mais dois lares da cidade, quer a funcionários, quer a utentes, foi decidido porque "alguns" dos funcionários infetados "faziam parte do corpo clínico" e tinham tido "contactos com as outras duas instituições".

O presidente da Câmara destacou que, no conjunto destes três lares, os testes abrangem "um universo de 150 pessoas, entre os colaboradores e utentes".

Os casos em Vendas Novas foram detetados no âmbito do rastreio à covid-19 que está a ser efetuado nas Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) do distrito de Évora, fruto de um protocolo entre a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central e o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

No Alentejo, há 187 casos de infeção confirmados e registo de um morto associado à covid-19, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Portugal contabiliza 903 mortos associados à covid-19 em 23.864 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da DGS sobre a pandemia.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 200 mil mortos e infetou mais de 2,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.