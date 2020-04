A diretora-geral de Saúde diz que há sinais positivos, mas que ainda não é tempo de abrandar as medidas de proteção face à covid-19. "Se abrandarmos as medidas, a curva poderá voltar a subir", afirmou, dizendo que pode mesmo verificar-se um "segundo ou terceiro pico". "A curva epidemiológica portuguesa pode ter oscilações, mas a nossa resposta deve ser firme e determinada. Não podemos vacilar, para não termos de prolongar o que não se quer que se prolongue", reforçou o secretário de Estado António Sales.





Outra carência que está a ser combatida é a dos " ventiladores, de monitores e de camas de medicina intensiva nível 3" nos cuidados intensivos. Dos 144 ventiladores que chegaram na última semana, houve ventiladores que foram entregues em determinados hospitais por vontade de doadores, revelou o especialista de Medicina Intensiva João Gouveia, acrescentando que as autoridades estão a tentar "obter o material e distribui-lo de acordo com critérios efetivos".



O governante reforçou a capacidade diária de realizar 11 mil testes garante que já se realizaram mais de 130 mil testes e que os testes continuam a chegar aos sítios "que mais deles precisam", assumindo no entanto alguma assimetria "ocasional" que será corrigida.

Portugal tem agora um total de 13.141 casos confirmados de Covid-19, segundo o Relatório da Direção Geral da Saúde, valores que foram confirmados pelo secretário de Estado da Saúde, António Sales. O número de mortes subiu de 334 para 380, com 35 vítimas mortais registadas nas últimas 24 horas.





João Gouveia admite ainda que pode não haver operadores suficientes para o material reunido, referindo que há 260 médicos especializados em médicos intensivos e com capacidade para dar formação para que haja pessoal suficiente para cuidar dos médicos na linha da frente.



na fase de convalescença".

"Nos últimos dias tem havido uma certa estabilidade na curva real e projetada e isso indicará que poderemos, ou não, estar em planalto. Não sabemos se já estaremos ou não, temos de ver. Mas isto não é um dado garantido. Com este novo vírus, se abrandarmos determinadas medias poderemos ter segundo pico, segundo planalto ou onda", explicou a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas. "Se abrandarmos as medidas, a curva poderá voltar a subir. Temos de ser cautelosos. Mas tem havido uma estabilidade", assumiu.A taxa de letalidade na zona Centro é superior à média nacional. "Será cerca de 5,1%", disse Graça Freitas que diz que deve ser estudada a constituição etária e a densidade populacional para perceber o que afeta a disparidade da taxa de letalidade pelo país, assumindo que a capacidade dos cuidados de saúde podem também variar esta taxa. A DGS disse ainda que os testes de imunidade só serão úteis ""Quando soubermos mais sobre estes testes, isto pode ser muito útil como prova final de que a pessoa pode regressar à sua vida normal. Mas ainda temos de aguardar", acrescentou.

A DGS lembrou ainda que não há qualquer estimativa sobre o número de pessoas com imunidade em Portugal e que esses valores devem sempre ser avançados com cautela e que não serão conhecidos nos próximos meses, ressalvando ainda que não há, até ao momento, provas de que a imunidade seja para a vida, como em outros casos.