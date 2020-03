O Município de Ovar, que desde terça-feira se encontra em situação de calamidade pública e desde quarta sob cerco sanitário, estimou hoje em milhões de euros o prejuízo motivado pela quarentena geográfica na indústria e no comércio locais.

A avaliação é do presidente da autarquia do concelho do distrito de Aveiro, que hoje regista um total de 72 infetados pela covid-19 entre os seus cerca de 55.400 habitantes, num território de aproximadamente 147 quilómetros quadrados confinantes com os concelhos de Espinho, Santa Maria da Feira, Oliveira de Azeméis, Estarreja e Murtosa.

Salvador Malheiro defendeu que, se a quarentena imposta ao município está a surtir o desejado efeito de contenção da doença - com tudo o que isso implica de restrições à livre circulação de pessoas e ao encerramento de atividades económicas não classificadas como de primeira necessidade - isso se deve ao facto de as empresas industriais locais "terem tido a coragem de cumprir as regras e terem encerrado".

"Isto terá custado milhões de euros de prejuízo, mas está a valer a pena", disse o autarca.

Face a essas consequências económicas, o presidente da câmara municipal comprometeu-se hoje, numa mensagem vídeo dirigida à população, a empenhar-se "no imediato junto do Governo para que exista uma discriminação positiva do apoio financeiro dirigido a pessoas e também a empresas de Ovar".

Salvador Malheiro insistiu que as unidades "que tiveram necessidade de fechar e prejuízos avultados merecem" o mesmo apoio que o Estado prevê para os cidadãos que perderam os seus rendimentos laborais.

Mas o autarca deixou o aviso: "São as empresas que cumpriram escrupulosamente [as medidas decretadas pelo Governo no contexto da calamidade pública] aquelas que devem ter direito a essas eventuais ajudas financeiras".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, foi detetado em dezembro na China e já infetou mais de 308.000 pessoas em todo o mundo, das quais mais de 13.400 morreram.

O continente europeu é atualmente aquele com o maior número de casos, sendo Itália o país com maior número de vítimas mortais em todo o mundo. Regista 4.825 mortos em 53.578 diagnósticos positivos e, desses infetados, 6.062 já foram dados como curados pelas autoridades.

Os países mais afetados depois de Itália e China são: Espanha, com 1.720 óbitos em 28.572 infeções; Irão, com 1.556 mortes entre 20.610 casos; França, com 562 vítimas mortais em 14.459 diagnosticados; e os Estados Unidos da América, com 340 mortes em 26.747 infetados.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde indicou hoje que o surto de covid-19 já provocou 14 mortes e 1.600 infetados.

Dada a evolução da pandemia, na terça-feira o Governo declarou o estado de calamidade pública no concelho de Ovar e, desde as 00:00 de quinta, todo o país se encontra em estado de emergência, o que vigorará até às 23:59 de 02 de abril.