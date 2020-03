O número de casos confirmados do novo coronavírus em Portugal subiu este sábado para 1.280 e há 12 mortes confirmadas, segundo o boletim divulgado da Direção-Geral da Saúde. No total o número de mortes duplicou e registaram-se mais 260 casos de infetados. O número de recuperados mantém-se em cinco. No total já foram despistados 7.515 casos.Há 35 pessoas em estado crítico e 156 internadas. Registou-se um aumento de 25% dos casos infetados.Estão a ser vigiadas 13.155 pessoas.Houve quatro mortes na zona Norte, quatro na zona Centro, três em Lisboa e Vale do Tejo e uma no Algarve.