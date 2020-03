"De acordo com a evolução do número de casos Covid-19 em Portugal e com as estimativas epidemiológicos estima-se que a data prevista para a ocorrência do pico da curva se situe algures perto de 14 de abril





", diz Marta Temido, ministra da Saúde, em conferência de imprensa de apresentação do boletim da DGS. A ministra destaca que se regista um "abrandamento da inclinação da curva", e anuncia que a partir da próxima semana haverá uma nova abordagem ao doente Covid-19. Esse novo momento passa por "reforçar a possibilidade" de mais doentes serem seguidos nem casa.

Marta Temido explicou que "face àquilo que tem sido o alargamento da expansão geográfica" dos casos de infeção e à "tendência crescente da curva epidémica", será "aplicado um novo modelo de abordagem ao doente" a partir de quinta-feira.

Atualmente, há já um conjunto de doentes tratados em casa, sendo o objetivo chegar aos 80% dos infetados, disse, por sua vez, a diretora-geral da saúde, Graça Freiras.

O número de casos confirmados do novo coronavírus em Portugal subiu este sábado para 1.280 e há 12 mortes confirmadas, segundo o boletim divulgado da Direção-Geral da Saúde. No total o número de mortes duplicou e registaram-se mais 260 casos de infetados. O número de recuperados mantém-se em cinco. No total já foram despistados 7.515 casos.



Há 35 pessoas em estado crítico e 156 internadas. Registou-se um aumento de 25% dos casos infetados.



Estão a ser vigiadas 13.155 pessoas.



Houve quatro mortes na zona Norte, quatro na zona Centro, três em Lisboa e Vale do Tejo e uma no Algarve.