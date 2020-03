Ainda faltava mais de uma semana para as reuniões, esta segunda e terça-feira entre os autarcas da Moita e do Seixal e o Primeiro-ministro. Mas nem Rui Garcia (Moita), nem Joaquim Santos (Seixal) esperam ser convencidos por António Costa. Rui Garcia, o primeiro a ser recebido, confirmaria mesmo essa perceção partilhada à SÁBADO, quando saiu do encontro, em São Bento.





Pela primeira vez pudemos falar com o governo. Como presidente da Câmara de Lisboa, [António_Costa] esteve de acordo em construir o novo aeroporto no campo de tiro de Alcochete. Nós temos a mesma posição que o PS tinha há 10 anos. O PM diz que o Estado está obrigado contratualmente a avançar com a opção Montijo.

Montijo ou a que mais rapidamente permite transferir os voos? Não é a mesma coisa. No contrato não está referido que é o Montijo.

JS: Não diz, de facto, no contrato de concessão com a Vinci que é o Montijo. Mas o senhor primeiro-ministro diz que, na sua opinião, está vinculado a essa opção. Nós achamos que não. Pode ser Alcochete, que tem declaração de impacto ambiental emitida válida até dezembro. Se o governo decidir começar a construir Alcochete, pode fazê-lo. O Montijo, ainda não.

Rui Garcia (RG): Os nossos argumentos são sérios, objetivos. Os de alguns defensores do Montijo são construídos em falácias e miragens.

Está a falar de quê?

RG: Alguns dos municípios dizem que é muito importante para o impacto económico da região. Há uma década estávamos a falar de transferência – ainda que progressiva – de operação da Portela para aqui. Hoje falamos apenas de um aeroporto complementar para operações low-cost e a ligação à economia é incipiente. Cria empregos, mas não dá a resposta que a região precisa. E a questão do tempo e do custo não são verdadeiras. Em Alcochete, constrói-se uma fase, depois a segunda até ao aeroporto que o país precisa. No Montijo, o que se fizer agora é o que fica feito. Há estudos, baseados nas previsões da Eurocontrol, que no final da década de 40 a solução Portela+1 estará esgotada. E vamos outra vez discutir um novo aeroporto. É irracional do ponto de vista dos interesses do país.

Na margem Sul distinguem-se os autarcas da CDU, que estão contra, e dos do PS, favoráveis – ainda que Alcochete com dúvidas. Houve diretivas do PCP sobre o veto?

RG: Somos eleitos por partidos e essa camisola nunca se despe. Mas o PCP e os eleitos do PCP defendem hoje o mesmo que defendiam ontem. O que é que mudou para que os autarcas do PS que em 2010, 2011 defendiam a solução hoje não defendam? As necessidades, as qualidades das localizações, as perspetivas de crescimento do transporte aéreo não mudaram. Só mudou uma coisa: a chegada da Vinci. E é triste ver como [isso] fez mudar de opinião quem antes defendia Alcochete.

Nos órgãos municipais os nossos pareceres foram aprovados com o voto de todas as forças políticas representadas à exceção dos eleitos do PS. De alguma forma tenta-se dar esta imagem que são as tais forças de bloqueio que se querem opor e estão isoladas. É o contrário: cada vez é mais evidente que quem está isolado na defesa disto é o aparelho do PS.

JS: Inclusive o presidente do PS [Carlos César] disse que se não há acordo pelo Montijo que se avance para Alcochete, que tem consenso.

O primeiro-ministro também diz que esta não é a decisão ideal. Mas que já se perdeu muito tempo, que não há plano B.

RG: Esse argumento é perverso. Não podem ser aqueles que são responsáveis por se ter perdido todo esse tempo a dizer que temos pressa. Hoje, Alcochete podia estar quase a ser inaugurado.





Montijo negociou 15 milhões de euros pelo aeroporto O presidente da Câmara do Montijo diz ser "evidente" que fez vender cara a implantação de um aeroporto civil a apenas seis quilómetros da cidade. Ao todo, conseguiu um investimento em beneficiação (de eixos viários a passadiços) de 15 milhões de euros no seu território.





Um ministro das Obras Públicas [Mário Lino] disse que "na Margem Sul jamais". Existe uma polarização entre Lisboa e "eles" na margem Sul?

RG: [Risos] Com esta solução, aquilo que se quer mandar para a margem Sul são as sobras do Aeroporto Humberto Delgado. Não é uma alavanca para o crescimento nesta região. Declarações como a que citou de um ex-ministro são reveladoras desse tipo de preconceito, mas também não tenho a convicção de que isso seja o motivo fundamental, que são os interesses económicos imediatos de uma empresa que, desde a privatização, em 6 anos, acumulou mais de 800 milhões de euros em resultados e que quer continuar a ter este tipo de rentabilidade e livrar-se das suas obrigações contratuais ao menor custo possível.

Qual é impacto para a população?

JS: Só no nosso concelho são 30 mil pessoas afetadas com ruído e da poluição com aviões a sobrevoar as suas habitações, serviços públicos e locais de trabalho a baixa altitude em direção à península do Montijo. E quer no Barreiro, quer na Moita serão mais cerca de 60 mil. A margem Sul é a região que vai crescer em termos populacionais nesta década 20-30. Este projeto com todos os seus impactos vai bloquear esta nossa estratégia de desenvolvimento. Se podemos fazer um aeroporto 20 km ao lado, com o mesmo investimento, em vez de prejudicar 90 mil pessoas prejudica cerca de 400, que é o que os estudos apontam, não temos nenhuma duvida sobre isso.

As pessoas estão a ser tomadas por estúpidas, usando a expressão de um secretário de Estado?

RG: É patente na avaliação de impacto ambiental a intenção de desvalorizar os impactos na população. Estamos a falar de uma zona suburbana, que cresceu entre a década de 1960 e 1980. A construção não tem os isolamentos de hoje. Impor a esta população, já com um índice etário elevado, este sacrifício quando existe uma alternativa que não tem estes custos não é racional.

O diretor do Expresso escreveu que os dois estão a fazer uma birra.

RG: A minha avó dizia que não há um teimoso sozinho. Se nós estamos a "ateimar" com alguma coisa – usando essa expressão com a qual não concordo – é porque do outro lado alguém está a "ateimar".

Não se reveem nesta expressão?

JS: Isso significa que não há argumentação contrária. Vão por este tipo de "humor".

RG: É um humor que tem sempre um acinte de desvalorização dos argumentos.

Sentem-se D. Quixotes?

RG: Não, porque não estamos a combater moinhos imaginários. Estamos a cumprir o nossos mandato: defender os interesses das nossas populações. E os que estão a teimar connosco não estão a fazê-lo. Ainda por cima recorrendo a argumentos do século passado. A Baixa da Banheira e o Barreiro, quando eu era criança, [tinham] níveis de poluição que para um jovem hoje são inimagináveis.

Os lençóis ficavam amarelos.

RG: Exatamente. Mas nessa altura as pessoas pensavam que para ter o emprego, era o preço a pagar. Felizmente a legislação evoluiu e são as atividades económicas que têm que se adaptar às pessoas e à qualidade de vida. Não podemos admitir que aqui seja o contrário. É o aeroporto que tem que se adaptar.

JS: Estamos de acordo que o País não pode esperar mais tempo por uma solução que amplie a resposta da capacidade aeroportuária da região de Lisboa. Se Alcochete tem este amplo consenso, tem Declaração de Impacto Ambiental válida, basta de birras ou de obsessões.