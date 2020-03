Coronavírus: Idosos de lar da Maia começaram a ser transferidos para hotel

A transferência dos idosos que vivem numa residência sénior da Maia, onde ocorreram duas mortes devido à covid-19, começou esta noite, numa operação em articulação entre a direção da instituição e a câmara local.

Ao todo, serão 58 os idosos da residência sénior que pertence à instituição O Amanhecer da Criança, localizada em Pedrouços, no concelho da Maia, que vão ser transferidos para uma unidade hoteleira, conforme anunciou esta tarde a câmara da Maia em comunicado.

Já em declarações aos jornalistas à porta da instituição, cerca das 20:30, o presidente da instituição, José Manuel Correia, fez um ponto de situação sobre o número de infetados no lar, número que subiu para 25 utentes após conhecidos resultados de testes feitos esta semana.

Somam-se 10 funcionários infetados pelo novo coronavírus que permanecem em casa.

José Manuel Correia acrescentou que aguarda o resultado de testes realizados a 30 utentes e que quatro idosos que foram, por decisão da direção do lar, encaminhados ao Hospital de São João, no Porto.

Cerca de 50 testes realizados a utentes e funcionários revelaram negativo num lar que registou, até agora, duas mortes, uma no domingo (um homem de 91 anos) e outra na quarta-feira (uma mulher de 90), devido à pandemia covid-19.

"Amanhã [sábado] às 08:00, entra uma equipa especializada de desinfeção na residência e no domingo todos podem regressar", disse José Manuel Correia, deixando um agradecimento à autarquia local e um elogio à "equipa extraordinária" do lar que, acrescentou, "está há cinco dias sem ir a casa".

A operação de evacuação do lar está a ser coordenada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil da Maia, distrito do Porto, com o apoio da Polícia de Trânsito que cortou algumas artérias à volta da instituição.

Idosos e funcionários estão a ser levados em carrinhas e autocarros para uma unidade hoteleira, sendo os custos da operação e da estadia assegurados pela Câmara da Maia, conforme anunciou esta tarde o presidente, António Silva Tiago.

De acordo com a Câmara da Maia, na unidade hoteleira os utentes serão mantidos isolados em quartos individuais e acompanhados por pessoal e corpo clínico da instituição, sendo que todos aqueles que tenham testado positivo, ou que estão a aguardar resultado, ficarão num piso inferior da unidade hoteleira.

"Lamento profundamente a duplicidade de critérios, já que em Vila Nova de Famalicão e Vila Real [referindo-se a outros casos de lares que têm registado alto risco de contágio covid-19] toda essa operação foi assumida pela administração central. A indecisão atrasou a operação que a Câmara Municipal vai agora realizar", referiu António Silva Tiago.

Já os restantes serão realojados em andares superiores, com um piso de segurança entre eles sem ocupação.

