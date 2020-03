Várias unidades hoteleiras do concelho de Óbidos estão a disponibilizar as instalações para acolher os idosos que se encontram em lares, divulgou hoje a câmara do distrito de Leiria.

Em caso de necessidade, e por indicação das autoridades de saúde, os idosos a residir nos lares de terceira idade do concelho de Óbidos poderão ser transferidos para as unidades hoteleiras, que "por enquanto vão ficar como uma bolsa preparada para avançar", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Óbidos, Humberto Marques.

A mais recente unidade do Grupo Pestana, a Pousada Vila de Óbidos, e os hotéis The Literary Man, em Óbidos, e Rio do Prado, no Arelho, são, numa primeira fase, as unidades disponíveis.

A medida decorre de uma reunião do executivo com as Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho (IPSS), na qual "foram partilhadas algumas preocupações e encontradas algumas soluções de compromisso" relativas à pandemia da covid-19.

"Os responsáveis pelas IPSS ficaram mais tranquilos e perceberam que o município, a Proteção Civil municipal e a delegada de saúde estão a reunir esforços para que se consiga dar uma resposta favorável em caso de necessidade e de emergência", afirmou Humberto Marques, citado numa nota de imprensa.

A medida tem também como objetivo "tranquilizar as famílias e os próprios utentes", acrescentou.

"A solidariedade dos operadores turísticos junta-se à disponibilização das instalações do Campo Aventura (no Olho Marinho) para instalação de um Hospital de Campanha com capacidade para mais de 100 pessoas", segundo o autarca.

Em resposta a uma solicitação do Conselho Regional do Centro da Ordem dos Médicos (CRCOM), o município de Óbidos tem também disponíveis vários alojamentos, devidamente equipados, para acolher médicos que necessitem de alojamento durante a pandemia da covid-19.

Trata-se das Residências Criativas Josefa de Óbidos e André Reinoso, localizadas na Vila de Óbidos, da Casa da Canastra, na localidade do Pinhal de Óbidos, e do apartamento do Estádio Municipal.

A paróquia disponibilizou também a sua habitação paroquial, com sede em Amoreira.

Estes alojamentos "serão utilizados em caso de necessidade e por pedido expresso das autoridades de saúde", divulgou a câmara, em comunicado.

No concelho de Óbidos foi apenas confirmado um caso de infeção pela novo coronavírus, de acordo com o último boletim epidemiológico publicado pela Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCim).

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 727 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 35 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 140 mortes, mais 21 do que na véspera (+17,6%), e 6.408 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 446 em relação a domingo (+7,5%).

Dos infetados, 571 estão internados, 164 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

O país, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.