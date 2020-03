Diretora-geral de saúde (que preside), Graça Freitas

Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas ou quem este indicar (na reunião de dia 11 não foi o próprio que participou)

Presidente da Autoridade Nacional de Emergência Médica e Proteção Civil, ou quem este indicar (esteve o representante)

Presidente do Instituto Nacional de Saúde dr. Ricardo Jorge, Fernando Almeida

Presidente do Infarmed, Rui Ivo

Secretário-geral do Ministério da Saúde

Presidente do Conselho Nacional de Saúde, Henrique Barros

Presidente da Cruz Vermelha ou quem este indicar (esteve o representante, mas Francisco George também integra o conselho, como "perito")

Presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Manuel Lemos

Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, Óscar Gaspar

Ali por segunda-feira, os portugueses despertaram para o nome de um órgão de saúde de que nunca ouviram falar. O governo estava à espera de um parecer do Conselho Nacional de Saúde Pública sobre o possível encerramento das escolas como medida de contenção do coronavírus. Nesse mesmo dia, houve um parecer do Conselho Nacional de Saúde sobre a situação do coronavírus, mas sem referir a questão das escolas.Na quarta-feira, finalmente o Conselho Nacional de Saúde Pública deu a sua opinião sobre o tema: o período escolar não deveria ser suspenso, mas a decisão final seria dos técnicos de saúde. Por decisão política, António Costa acabaria por decidir fechar as escolas , em contraciclo com a opinião deste órgão.Se o leitor leu as primeiras frases com menos atenção, talvez não se tenha apercebido que, por duas vezes, repetimos a palavra "pública" e noutra vez não o fizemos. Não foi um engano.É que estes são dois órgãos com nomes quase iguais -- mas não são o mesmo, explica ào professor universitário Henrique Barros que preside a um (o CNS) e é membro do outro (o CNSP). "São dois órgãos consultivos. O Conselho Nacional de Saúde [sobre] as políticas de saúde. Fizemos um relatório sobre saúde mental, outro sobre economia da saúde", exemplifica. Já o Conselho Nacional de Saúde Pública "é um órgão dependente da ministra da Saúde, que a aconselha sobre grandes momentos de saúde pública."Na quinta-feira, 12, circulou nas redes sociais uma lista dos supostos membros do Conselho Nacional de Saúde Pública. A maior crítica dizia respeito à inclusão de "peritos" que não têm formação em saúde pública (um deles é responsável de marketing de um grupo hoteleiro, por exemplo). Mas há uma confusão entre os dois órgãos. A lista é dos membros do Conselho Nacional de Saúde, que tem uma lista pública e conhecida e em que alguns elementos são eleitos entre diversas associações ou pela concertação social.Quanto ao CNSP, este reuniu-se já três vezes, apurou a, para debater esta ameaça do Coronavírus. A última delas esta sexta-feira, e ter-se-á centrado em questões práticas de organização dos cuidados.O CNSP é uma escolha da ministra da Saúde que preside ao órgão e gere as reuniões em conjunto com Graça Freitas. Têm ambas "a ingrata tarefa de gerir estas reuniões", entre os seus cerca de 20 membros que "expressam opiniões [distintas] e vêm de horizontes muito diferentes. Juristas, farmacêuticos, generais, da proteção civil, médicos hospitalares e não hospitalares", descreveu um dos membros, que pediu para não ser identificado. Além das reuniões do conselho em si, existem também duas "subcomissões", uma focada na questão epidemiológica e outra sobre emergências.Quem são, então, os membros? A lista não está publicada em Diário da República (pelo menos a SÁBADO não conseguiu encontrá-la e é "opaco" ouviu até de um membro do outro conselho, o CNS). Mas o Ministério da Saúde listou-nos com toda rapidez as entidades e membros atuais que o compõem:Além destes, estão também personalidades ligadas à área da saúde, como o já citado Francisco George (anterior diretor geral da Saúde), Constantino Sakellaridades (que presidiu à Escola Nacional de Saúde Pública), Filipe Froes (pneumologista), Gonçalo Cordeiro Ferreira (pediatra), Kamal Mansino (infeciologista), Margarida Fernandes Tavares (investigadora em epidemiologia), e a antiga secretária de Estado da Saúde e pneumologista Raquel Bessa de Melo. E ainda: Jorge Torgal, o professor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, onde a ministra deu aulas, e que foi o porta-voz da reunião de dia 11.Também estão especialistas da área de Direito, como Luísa Neto (professora na Universidade do Porto), Cláudia Monge (que tem realizado investigação na área do Direito da Saúde na Universidade de Lisboa).