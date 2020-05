da etiqueta respiratória e do uso de máscara", acrescentando que o uso de máscaras não permite que as pessoas convivam frente a frente.

"O que estamos a fazer é aplicar um conjunto de regras para minimizar o risco. Regras dependentes de várias coisas, como as condições em que vão ser retomadas as aulas, os equipamentos, a organização das aulas, do tipo de contacto entre alunos nos espaços, da organização do espaço escolar, da limpeza", explicou a diretora-geral. A probabilidade de transmissão indireta será minimizada devido à limpeza esmerada das superfícies, assegurou Graça Freitas.

Um jovem pode ter um comportamento seguro fora do ambiente escolar como dentro da escola. Vamos recomendar que este regresso seja feito de forma ordeira e respeitando todas as regras", conclui Graça Freitas, resumindo que devem ser tidos os mesmos cuidados nas escolas do que na restante vida social.

Sobre o gradual regresso às aulas por parte de alunos do secundário e das universidades, Graça Freitas garante que este está a ser preparado com a "segurança da comunidade escolar" em primeiro plano. "Devemos voltar às escolas com toda a confiança, desde que continuemos a cumprir as regras de segurança", afirmou durante a conferência de imprensa diária.A diretora-geral da Saúde lembrou que a transmissão direta está relacionada com o contacto e o comportamento de alunos, professores e auxiliares e que por isso é importante que mantenham comportamentos seguros no regresso às escolas. "Devem obedecer às regras de higienização das mãos,