Covid-19: DGS publica orientações sobre atividades diárias

Já foram infetadas 26.182 pessoas pelo novo coronavírus, de acordo com os últimos dados divulgados pela Direção-Geral de Saúde (DGS).



15 pessoas morreram nas últimas 24 horas, o que eleva o número de mortos para 1.089. Em Portugal, há ainda 2.076 pessoas recuperadas da Covid-19.

Graça Freitas, a diretora-geral de Saúde, anunciou esta quarta-feira que será publicado no site da Direção-Geral de Saúde (DGS) um guia sobre Saúde e Atividades Diárias, que contém "instruções genéricas e outras mais específicas" dirigidas à população em geral, em determinados espaços.Freitas deu a informação depois de ser questionada acerca do efeito do ar condicionado na propagação do novo coronavírus. No guia, estão contempladas as regras acerca dos sistemas de ventilação do ar condicionado.