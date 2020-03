Coronavírus: António Costa reúne-se com sete ministros na terça-feira de manhã

O primeiro-ministro, António Costa , reúne-se na terça-feira de manhã, em Lisboa, com os ministros das Finanças, da Economia, Administração Interna, Saúde, Infraestruturas e Planeamento sobre a resposta ao surto do Covid-19 , informou esta segunda-feira fonte governamental.O ministro dos Negócios Estrangeiros e a secretária de Estado dos Assuntos Europeus participam na reunião através de videochamada, disse à agência Lusa fonte oficial do gabinete de António Costa.A reunião, para fazer um ponto de situação da resposta de Portugal ao surto do novo coronavírus, que já infetou 39 pessoas em território nacional, começa às 09h00 na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, em Lisboa.