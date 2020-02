Coronavírus: 15º caso suspeito em Portugal deu negativo

O caso suspeito de infeção por coronavírus de mulher proveniente de Milão, em Itália, foi declarado negativo depois dos testes realizados. A informação foi confirmada ao Correio da Manhã por fonte da Direção Geral de Saúde.





Este foi o 15º caso suspeito em Portugal, sendo que depois deste internamento já foi conhecido um outro, que aguarda os resultados laboratoriais. O homem viajou igualmente de Milão para Portugal e foi encaminhado para o Centro Hospitalar Universitário de São João.O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2.707 mortos e cerca de 80.300 pessoas infetadas, de acordo com dados reportados até hoje, por cerca de 30 países. Além de 2.665 mortos na China, onde o surto começou no final do ano, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan. Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias. O único caso conhecido de um português infetado pelo novo vírus é o de um tripulante de um navio de cruzeiros que está hospitalizado no Japão.