Sobe para cinco o número de casos de coronavírus em Espanha

Espanha viu, esta terça-feira, o número de casos de infeção por coronavírus subir para cinco. O último caso é o da mulher do médico que testou positivo em Tenerife , esta segunda-feira e o diagnóstico foi confirmado hoje, avançou o El Mundo.Por precaução, e depois da confirmação do positivo do médico, as autoridades colocaram os cerca de mil turistas alojados no hotel em Adeje em quarentena.Também esta terça-feira, as autoridades da Catalunha confirmaram um primeiro caso em Barcelona, de uma jovem que viajou para o norte de Itália nos últimos dias.O surto do Covid-19, que começou na China no final do ano, já matou 2.705 pessoas e infetou mais de 80 mil, de acordo as autoridades de saúde de cerca de 30 países afetados.Além de 2.665 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.Em Portugal, já houve 14 casos suspeitos, que resultaram negativos após análises, estando um novo caso a ser avaliado.A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e alertou, na segunda-feira, para uma eventual pandemia, considerando muito preocupante o aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão.