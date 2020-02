Também deu negativo o 16º caso suspeito de coronavírus em Portugal

O homem internado no hospital de São João, no Porto, não está infetado com o novo coronavírus. Segundo a SIC Notícias, as análises tiveram resultado negativo.O doente regressou recentemente de Milão, em Itália, onde participou na Feira de Calçado.Atualmente, a DGS espera apenas o resultado de um outro caso, desta feita reencaminhado para o Hospital Curry Cabral, em Lisboa.