Primeiro caso de coronavírus confirmado em Barcelona

Espanha já contabiliza 4 casos confirmados de Covid-19: um em Barcelona e três nas Ilhas Canárias e Baleares.

Há um novo caso de coronavírus em Espanha, desta vez na região da Catalunha, em Barcelona. A notícia foi avançada pelo jornal El Mundo e conhecida depois de saber que um turista italiano foi confirmado como infetado pelo Covid-19 em Adeje, no sul de Tenerife.O governo da comunidade autónoma do arquipélago das Canárias ativou, nas primeiras horas de hoje, o protocolo em vigor em caso de infeção com o Covid-19 e, como medida preventiva, procedeu à colocação em quarentena do parceiro da pessoa infetada, assim como cerca de mil turistas que estavam instalados no mesmo hotel.O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2.705 mortos e mais de 80 mil pessoas infetadas, de acordo com dados reportados até hoje, por cerca de 30 países.Além de 2.665 mortos na China, onde o surto começou no final do ano, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.