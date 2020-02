A confirmação de mais dois casos positivos por infeção de coronavírus, esta terça-feira, elevou para 14 o número de "positivos" em França. Em conferência de imprensa, o diretor-geral de saúde francês, Jérôme Salomon, revelou que ambos os casos são "importados": uma das pessoas infetadas é um francês que regressou ao país proveniente da Lombardia e a outra uma jovem chinesa que se deslocou ao seu país.





Segundo o governante, estão ambos internados e bem de saúde. França já confirmou uma vítima mortal por coronavírus, sendo que 11 das pessoas infetadas já tiveram alta hospitalar.Na China, o vírus infetou cerca de 77.000 pessoas, das quais 2.600 morreram. Segundo a Organização Mundial da Saúde , epidemia do novo coronavírus atingiu o seu pico neste país entre 23 de janeiro e 2 de fevereiro, diminuindo o número diário de novos casos desde então.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2.707 mortos e cerca de 80.300 pessoas infetadas, de acordo com dados reportados até hoje, por cerca de 30 países.

Além de 2.665 mortos na China, onde o surto começou no final do ano, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência internacional, e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão, nos últimos dias.

Em Portugal, já houve 15 casos suspeitos, que resultaram negativos após análises, e está ainda em avaliação um homem, hospitalizado hoje, no Porto.

O único caso conhecido de um português infetado pelo novo vírus é o de um tripulante de um navio de cruzeiros que está hospitalizado no Japão.