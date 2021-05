Portugal volta a ver o R a subir. É o valor mais alto desde 22 de janeiro

A incidência da covid-19 em Portugal voltou a subir esta quarta-feira e o índice de transmissibilidade do vírus volta a registar um novo valor máximo para os últimos quatro meses. O R(t) é agora de 1,07, o valor mais alto desde 22 de janeiro, quando Portugal era líder mundial de novos casos e mortes por 100 mil habitantes.



Portugal tem agora 57,8 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, uma subida em relação aos 55,6 casos registados por 100 mil habitantes na segunda-feira, e o maior valor registado de casos por população desde 5 de maio.



O R(t) era de 1,06 nesta segunda-feira, subindo apenas uma décima em relação à última atualização, mas o valor coloca o país na zona amarela do gráfico do desconfinamento.