Lisboa e Vale do Tejo não registava tantos casos num dia desde 6 de abril

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou esta quarta-feira o maior número de novos casos do último mês e meio. É preciso recuar até 6 de abril para encontrar mais infetados em 24 horas, mas nesse dia Portugal teve diagnósticos em atraso do fim de semana anterior. Antes disso, o dia com mais novos casos de covid-19 aconteceu a 11 de março, o dia em que António Costa anunciou o plano de desconfinamento.