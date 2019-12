Consumo de droga vai ter limites máximos para os condutores tal como o álcool

percentagem de condutores mortos que revelaram a presença de drogas ilícitas no sangue quase duplicou em menos de uma década: só o ano passado, 12% dos condutores que morreram em acidentes acusaram algum tipo de estupefaciente. De acordo com o Público , estes números levam a que se o Governo esteja a ponderar valores-limites para o consumo de condutores, à semelhança do que acontece com o alcóol, para que a aplicação da lei seja mais eficaz.