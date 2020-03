A Câmara de Albufeira, no Algarve, foi, nesta quinta-feira, alvo de buscas da Polícia Judiciária no âmbito da operação Empório que terminou com a constituição de cinco arguidos.





Em causa estão suspeitas de crimes de corrupção passiva e ativa, participação económica em negócio, fraude fiscal, prevaricação e abuso de poder.Participaram nas buscas um Juiz de Instrução Criminal e três Procuradores do Ministério Público, participando ainda quarenta elementos da Polícia Judiciária Foram realizadas buscas domiciliárias e não domiciliárias, na autarquia de Albufeira, em duas sociedades em Lisboa e Leiria, bem como em escritório de advogado.