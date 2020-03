Saúde 24 mandou professora infetada ir trabalhar, diz diretor da escola da Amadora

O delegado de Saúde de Lisboa, Mário Durval, e o diretor da escola Roque Gameiro, Francisco Marques, onde uma professora foi testada positiva para coronavírus, prestaram esta quinta-feira esclarecimentos relativamente a este caso e às medidas que se seguirão.Numa das declarações do diretor, este revela que a professora contactou o Saúde 24 quando regressou de Milão."Foi-lhe aconselhado a vir trabalhar quinta e sexta-feira [dias 27 e 28], na segunda-feira de manhã a professora ligou para a escola a questionar o que faria [uma vez que só lecionava à tarde]. Eu assumi o risco de dizer à professora para não vir trabalhar enquanto não tivesse o resultado e ela a partir de segunda-feira não voltou a lecionar nesta escola", afirmou o diretor da escola da Amadora tendo esta quarta-feira vindo-se a confirmar que esta estava infetada.Esta quarta-feira à noite, o diretor da escola foi contactado para tomar conhecimento dos resultados da docente e tomar as medidas apropriadas.Mário Durval afirma ainda que "estamos a tomar medidas excessivas" relativamente à hipótese de uma professora infetar um aluno uma vez que as partículas infecciosas atingem apenas uma distância de dois metros, logo "os alunos do fundo da tarde não estão em risco".O Delegado de Saúde acrescenta ainda que o risco maior não é para os alunos mas sim para os professores que são mais velhos. "Os pais devem tranquilizar-se e podem mandar os filhos à vontade para a escola", garante Mário Durval afirmando que a responsabilidade dos alunos não irem às aulas é dos pais assim como a de fechar a escola é do diretor da mesma.