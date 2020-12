Vacina da Covid-19 só chega a todos após o verão

Consoante o ritmo de abastecimento das seis vacinas com as quais Portugal já tem acordo de distribuição, a sua entrega pode estender-se até julho do próximo ano.





Doses de vacinas da Covid-19 a serem recebidas por Portugal





Segundo os dados revelados pelo Governo e task-force que elaborou o plano nacional de vacinação à Covid-19, Portugal deve receber metade das 22 milhões de doses de vacina até ao final do segundo trimestre de 2021, com a maior porção a chegar apenas na segunda metade do próximo ano - e com mais de 1 milhão de vacinas que só vão chegar a Portugal em 2022.



O plano de vacinação da Covid-19, apresentado esta quinta-feira, garante a vacina da Covid-19 para 950 mil portugueses de grupos prioritários numa primeira fase, a partir do início do ano de 2021, e a mais 2,7 milhões numa segunda fase que se prolongará, na melhor das hipóteses, até julho deste ano. Assim, o resto da população portuguesa, que inclui todos os que têm menos de 50 anos, só começará a ser vacinada a partir do verão do próximo ano.Na primeira fase de vacinação, que se pode estender desde janeiro até abril, no pior dos cenários, estão integradas pessoas com mais de 50 anos e doenças graves, idosos residentes em lares e profissionais de saúde e de segurança diretamente envolvidos no combate à pandemia.A segunda fase, que deverá começar no início do segundo trimestre de 2021, é destinada a todos com mais de 65 anos ou a quem tem entre 50 e 64 anos e pelo menos uma patologia.

Tal quer dizer que a terceira fase, em que está englobado o resto da população portuguesa, só começará a ser imunizada a partir de julho do próximo ano - isto num cenário em que os prazos de entrega não são alterados. Se o ritmo for mais lento do que o previsto, será comunicado no futuro um terceiro grupo prioritário.





Nos dois grupos prioritários não estão incluídos adolescentes nem pessoas até aos 65 anos saudáveis, não existindo ainda dados suficientes para recomendar a vacinação de crianças e grávidas.



Para os cenários mais otimistas serem cumpridos, e o primeiro grupo prioritário de 950 mil pessoas esteja vacinado até ao fim de fevereiro, será necessário inocular, em média, 16 mil pessoas por dia. No entanto, o cenário mais provável traçado pela comissão técnica – pode ser encurtado ou alongado um mês, consoante a disponibilização das doses –, aponta que devem ser vacinadas aproximadamente 10.555 pessoas por dia nos primeiros três meses do ano.