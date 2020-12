Portugal registou esta quarta-feira 79 mortes por covid-19. Nas últimas 24 horas foram ainda confirmados 3.772 novos casos.

Na reunião no Infarmed foi indicado que o pico da 2.ª vaga da pandemia terá sido a 25 de novembro, com Portugal a registar menos de 5 mil casos diários há seis dias consecutivos.Nas últimas 24 horas foram dados como recuperados 5.572 doentes da Covid-19, existindo agora mais de 229 mil pessoas que já recuperaram do novo coronavírus.