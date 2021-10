Congresso: CDS em risco de estar ilegal como o Chega?

A data do Conselho Nacional do CDS, marcado para este domingo, está no centro de uma disputa entre a oposição interna e a direção de Francisco Rodrigues dos Santos. Os opositores insistem na ilegalidade da convocatória e ameaçam com uma queixa que pode declarar nulo o Congresso. Mas a direção do partido garante que está tudo legal e que não vai mudar o dia da reunião.



Numa carta entregue esta sexta-feira no Largo do Caldas, a que a SÁBADO teve acesso, Carlos Pinheiro, um militante de Marco de Canaveses, faz um ultimato ao presidente do Conselho Nacional do CDS.



"A menos que reformule a convocatória em causa e designe nova data para a realização do Conselho Nacional, com respeito pelas regras regimentais e legais, me verei forçado a impugnar todas as deliberações tomadas e a recorrer para o Tribunal Constitucional", escreve Carlos Pinheiro.