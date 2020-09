Autoridades alemãs dizem ter provas materiais de que Maddie está morta

As autoridades alemãs dizem ter provas materiais de que Madeleine McCann está morta. Segundo disse à RTP o porta-voz da Procuradoria de Braunschweig, Hans Christian Wolters, só faltam "pequenas peças do puzzle" para acusar Christian Brueckner do homicídio da criança inglesa que desapareceu no Algarve a 3 de maio de 2007.

"Quanto às provas que temos, não podemos dizer nada. Portanto, não posso confirmar nem desmentir", afirmou Hans Christian Wolters, respondendo à pergunta sobre se as autoridades alemãs têm em sua posse vídeos que provem a morte de Maddie.



Há já alguns meses que os investigadores alemães afirmaram estar convencidos de que Madeleine McCann está morta. Em julho, a Procuradoria de Braunsschweig disse ter "evidências ou factos concretos" que suportam a tese da morte de Maddie.

Para a polícia alemã, Christian Brueckner é suspeito do homicídio da criança inglesa que estava de férias com os pais e os outros dois irmãos gémeos em Portugal no momento de seu desaparecimento.