Segundo a responsável, perante esta situação não existiam condições para abrir a escola no período da manhã, fazendo com que cerca de 450 alunos, de quinze turmas, ficassem sem aulas.



Neste período, a direção escolar chamou a GNR ao local, que esteve a efetuar perícias.



Contactado pela Lusa, o comandante do Destacamento Territorial de Almada da GNR, Luís Maciel, indicou que o alerta para a ocorrência foi dado às 08:00, mas ainda não foi possível averiguar quando se deu o furto.



"Não sabemos precisar se foi no sábado ou no domingo. A escola tem alarme mas não foi acionado, não sabemos por que motivo. Se foi acionado, a empresa de segurança não nos comunicou. Estamos a analisar", revelou.



Luís Maciel confirmou também os "danos em portas e janelas arrombadas" e o furto de um cofre.



Segundo a GNR, ainda não existem suspeitas de quem possa ter cometido este crime, mas as investigações vão continuar entregues a esta força policial.



A escola reabriu por volta das 13:00.

