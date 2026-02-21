Três feridos no atropelamento no Chiado tiveram alta e uma jovem permanece internada

As vítimas são quatro mulheres e um homem, sendo dois feridos graves e três feridos ligeiros.

Três feridos no atropelamento na zona do Chiado, em Lisboa, tiveram alta clínica, enquanto uma jovem permanece internada no Hospital Santa Maria, em Lisboa, disseram hoje à Lusa fontes hospitalares oficiais.



A Unidade Local de Saúde (ULS) São José adiantou que dois feridos ligeiros foram encaminhados para a Urgência Geral Polivalente do Hospital São José, em Lisboa, que, após atendimento, tiveram alta.

A instituição adiantou que, na sequência do acidente, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital São José (HSJ) foi ativada, "tendo respondido prontamente".

A ULS Santa Maria indicou, por seu turno, que duas adolescentes foram atendidas no serviço de urgência, uma das quais teve alta e a outra permanece internada, com condição clínica estável.

Numa nota enviada pelas 00:45, fonte oficial da PSP indicou que a viatura entrou em despiste e acabou por embater num ciclomotor, atropelando cinco pessoas.

A viatura terá sido furtada momentos antes, tendo o condutor da mesma, após o incidente, fugido a pé, referiu a PSP, que estava a tentar localizar o suspeito, tendo já a sua identificação.

O atropelamento na rua Nova da Trindade, na zona do Chiado, teve alerta pelas 22:17 de sexta-feira, tinha adiantado à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

As vítimas são quatro mulheres e um homem, sendo dois feridos graves e três feridos ligeiros, acrescentou fonte da PSP.

Pelas 23:45 de sexta-feira fonte da PSP tinha indicado à Lusa que o proprietário da viatura estava no local do acidente e que os dados iniciais apontavam que o condutor não era o proprietário e que a viatura teria sido furtada.

Para o local foram destacados elementos da Brigada de Investigação de Acidentes de Viação da Divisão de Trânsito da PSP, que tomaram conta da ocorrência.