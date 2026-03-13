Condutor detido após fuga à PSP na ponte 25 de Abril

Um primeiro acidente envolveu um veículo que circulava no tabuleiro e do qual resultou um ferido ligeiro, assistido no local, e um segundo acidente com um dos polícias que seguia, de mota, na sua perseguição.

A PSP deteve esta sexta-feira, na Ponte 25 de Abril, em Lisboa, um condutor que fugiu em alta velocidade a uma operação de fiscalização da polícia e que provocou dois acidentes rodoviários, um deles envolvendo uma moto da polícia.



Ação PSP Ponte 25 de abril Lusa

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), da PSP, adianta que, cerca das 07h45, no decorrer de uma operação de visibilidade e fiscalização no tabuleiro da ponte 25 de Abril, no sentido Sul-Norte (Almada-Lisboa), o condutor de um veículo ligeiro de passageiros, com outro ocupante, "desobedeceu à ordem de paragem de um policia, desviando-se deste, embatendo num sinal de trânsito temporário", que arrastou por alguns metros.

De seguida, o condutor iniciou uma fuga em alta velocidade ao longo do tabuleiro da ponte, ziguezagueando entre veículos, originando dois acidentes rodoviários, que provocaram dois feridos ligeiros, um dos quais agente da PSP.

Um primeiro acidente envolveu um veículo que circulava no tabuleiro e do qual resultou um ferido ligeiro, assistido no local, e um segundo acidente com um dos polícias que seguia, de mota, na sua perseguição.

"Devido à condução errática do veículo em fuga, um dos veículos que circulava no tabuleiro, ao desviar-se, colocou-se inesperadamente à frente do motociclo policial, não tendo o policia conseguido evitar o embate", refere a PSP, acrescentando que o agente de 28 anos sofreu ferimentos e foi transportado ao Hospital de São Francisco Xavier, onde a meio da tarde ainda permanecia em observação e exames.

A PSP explica que, "posteriormente, um segundo policia que seguia noutro motociclo conseguiu abrandar o trânsito no final do tabuleiro e intercetou os dois ocupantes do veículo em fuga".

O condutor foi detido por falta de habilitação legal para conduzir, desobediência e condução perigosa e já possuía um histórico de fugas em operações de fiscalização de trânsito.

Sobre o outro ocupante existia um pedido de paradeiro.

Os detidos vão ser ouvidos em interrogatório policial para aplicação de medidas de coação.