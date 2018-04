Condenado a três anos de prisão efectiva por tentativa de violação

O homem, de 59 anos, tentou violar a mulher a 7 de Julho de 2009, na zona de Serralves, no Porto.

O Tribunal de São João Novo, no Porto, condenou esta quarta-feira um homem a três anos de prisão efectiva por tentar violar uma mulher, em 2009, nesta cidade.



Além disso, o colectivo de juízes sentenciou o arguido ao pagamento de uma indemnização de cinco mil euros à vítima.



A mulher caminhava sozinha quando foi surpreendida pelo arguido, que a agarrou e levou para um edifício abandonado, onde, sob a ameaça de uma faca de cozinha, a deitou e despiu para a violar.



Contudo, a vítima, que se debateu com o homem, conseguiu fugir, tendo ficado com escoriações nos braços.