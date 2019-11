Concelhia de Gaia apoia recandidatura de Rui Rio à liderança do PSD

A concelhia do PSD Gaia anunciou este domingo que apoia a recandidatura de Rui Rio à presidência do partido nas eleições diretas de janeiro, considerando-o "a opção que melhor serve os interesses de Portugal".Esta estrutura, que reivindica para si o estatuto de maior concelhia social-democrata do país, defendeu, num comunicado assinado pelo seu presidente, Cancela Moura, que o partido necessita de uma "mudança de paradigma, para devolver a credibilidade à vida pública e trazer, de novo, a esperança às escolhas eleitorais dos portugueses" e, nesse sentido, Rui Rio é o "que melhor está colocado para atingir esse desiderato"."Este é um momento de grande importância para o país, onde o PSD tem de protagonizar uma estratégia de oposição séria, ainda mais firme e construtiva, que privilegie sempre, e de forma mais intensa, o interesse nacional", referiu, em comunicado, a comissão política do PSD Gaia.As eleições diretas para a escolha do presidente do PSD foram agendadas para 11 de janeiro e o congresso nacional realiza-se entre 7 e 9 de fevereiro, em Viana do Castelo.Até ao momento, há três candidatos: Rui Rio, o atual presidente; Luís Montenegro , ex-líder parlamentar; e Miguel Pinto Luz , vice-presidente da câmara de Cascais, distrito de Lisboa, que faz a apresentação oficial da sua candidatura na segunda-feira em Lisboa.