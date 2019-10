"#COM PRIMOS e outros familiares no governo", lia-se num cartaz da Iniciativa Liberal colocado ao lado de um cartaz onde o PS afirmava "#CUMPRIMOS". A expressão ganhou traquejo e foi amplamente divulgada, criticando a existência de familiares no Governo. Mas o partido que concorre pela primeira vez a eleições tem muitos casos idênticos nas suas listas. "Teríamos que eleger mais de 40 deputados para sequer haver a hipótese de termos dois familiares no Parlamento", garantem à SÁBADO.





A hashtag #comprimos pode ser encontrada centenas de vezes no Twitter, principalmente junto de publicações onde o PS é criticado, muitas vezes citando os casos de pessoas nomeadas por aquele partido para cargos públicos. Mas a verdade é que as listas da Iniciativa Liberal têm também muitos casos de familiares que tentam entrar no mundo da política.

Talvez o apelido repetente que salte mais à vista nas listas da Iniciativa Liberal seja Charters de Azevedo. Correndo estes nomes na lista de candidatos a deputados para as eleições legislativas de 2019 encontramos cinco referências: Pedro Manuel Monteiro Charters de Azevedo (candidato efetivo no círculo eleitoral de Leiria, em 9º lugar); Carla Maria Proença de Castro Charters de Azevedo (efetiva, em segundo lugar, por Lisboa); Filipe Gorjão Clara Castro Charters de Azevedo (efetivo, em segundo lugar, por Santarém) e Maria Teresa Pereira Gorjão Clara Charters de Azevedo (segunda suplente em Santarém também).

O quinto nome da família Charters de Azevedo? Tiago Gorjão Clara Charters de Azevedo, do LIVRE, em nono lugar da lista por Lisboa.



"Os nomes que referencia, com uma excepção, estão sobretudo em lugares não elegíveis", garante fonte oficial da Iniciativa Liberal, que afirma ainda que "os partidos emergentes e pequenos fazem um enorme esforço para apresentar listas em todos os círculos para possibilitar que todos os eleitores os tenham como opção no boletim de voto".



"Há dois [nomes] que estão nas listas pelo mérito da sua dedicação e entrega no desenvolvimento do Programa e da preparação desta campanha", acrescenta a mesma fontes, explicando os motivos das escolhas. O outro será apenas para o partido poder constar no boletim de voto.

Mas há mais membros familiares nas listas da Iniciativa Liberal, como mostram as listas. Miguel Nascimento Ferreira e Vânia Nascimento Ferreira são, respetivamente, o 3º e o 7º nome na lista da IL por Aveiro; ou em Braga, Bruno Miguel Carvalho Machado e Claudia Raquel Carvalho Machado são candidatos pelo partido.



A probabilidade de qualquer uma destas pessoas ser eleita é muito baixa (as sondagens apontam para que o partido talvez consiga eleger um deputado por Lisboa). "Teríamos que eleger mais de 40 deputados para sequer haver a hipótese de termos dois familiares no parlamento", reforçou a referida fonte.

O Iniciativa Liberal é um partido com cerca de dois anos. Entre as suas propostas para estas legislativas estão a abertura da ADSE para todos os portugueses, o estabelecimento de uma taxa fiscal de 15%, a "descomplicação" do sistema fiscal vigente e a existência de um estado que "sufoque menos" as liberdades individuais. O partido garante que não recebeu "nenhuma doação financeira" da família Charters de Azevedo, "a não ser o seu tempo, a sua disponibilidade, o seu voluntarismo".