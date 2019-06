A Dinamarca (130%) apresentou o mais alto nível de preços de produtos alimentares e bebidas não alcoólicas, seguida pelo Luxemburgo e Áustria (125% cada), Irlanda e Finlândia (120% cada) e a Suécia (117%).



No outro extremo da tabela, com os mais baixos níveis de preços, estão a Roménia (66%), Polónia (69%), Bulgária (76%), Lituânia (82%), República Checa e Hungria (85%).



Em relação aos produtos que compõe o cabaz alimentar, em Portugal o pão e cereais custam 98% da média da UE, a carne 83% e os ovos, leite e queijo ultrapassam a média (109%).



As bebidas alcoólicas têm, em Portugal, um nível de preço de 102% da UE e o tabaco de 86%.

Portugal registou, em 2018, um nível de preço de um cabaz comparável de produtos alimentares e bebidas não alcoólicas quase em linha com a média da União Europeia (UE), segundo o Eurostat.De acordo com dados de 2018 hoje divulgados pelo gabinete estatístico europeu, em Portugal o preço de um cabaz de compras é de 99% da média da UE.