por crimes de violência doméstica, ofensa à integridade física e ameaça agravada em Aldão, Guimarães. De acordo com o Jornal de Notícias, este terá ameaçado com uma faca e insultado a mulher durante meses, obrigando-a a dormir com uma motosserra ao lado.

Os incidentes começaram em setembro de 2017, quando o marido tornou-se agressivo e ciumento. Depois de vários episódios de ofensas à mulher, esta pediu o divórcio mas, em resposta, o homem apontou uma faca de cozinha e disse: "Olha, estás a ver? O teu divórcio é isto". Em discussão, a filha de 17 anos do casal interveio e foi agredida pleo pai com um soco na cabeça.

Em julho de 2018, a mulher foi a um batizado com o marido a ficar em casa. No entanto, este telefonou várias vezes à mulher, ameaçando-a: "Eu vou aí ter e todos os que me aparecerem à frente vai tudo, tanto vale matar um ou todos, que os anos na cadeia são os mesmos". Quando a mulher chegou a casa, o acusado partiu o telemóvel da vítima.Foi buscar uma motosserra e apontou-a à vítima enquanto estava ligada dizendo-lhe: "Vai ser esta noite, vou-te pôr às postas como se põe um cação". A mulher foi para o quarto e o homem deitou-se com ela, com a motosserra desligada no chão do quarto. Sem conseguir dormir, a mulher fugiu para a casa da mãe. O homem ameaçou matar toda a família até que o namorado da filha o deteve, chamando a GNR.

O agressor será controlado por pulseira eletrónica e ficará proibido de contactar a mulher durante quatro anos, segundo avança o Jornal de Notícias. O coletivo de juízes admitiu ter reservas sobre o efeito da suspensão da execução da pena, no entanto, a mulher não queria que o agressor cumprisse prisão efetiva para "não gerar desejo de vingança".