Compra de vibrador invocada para absolver técnico tributário

Um arguido, técnico tributário, recorreu, esta segunda-feira, no Tribunal de Coimbra, a um episódio de aquisição de um vibrador para uma amiga, na expectativa de que a compra possa contribuir para o absolver. A António Batata, 61 anos de idade, foi deduzida pelo Ministério Público (MP) acusação de um crime de acesso ilegítimo qualificado e de um ato de violação de segredo.



O episódio da compra do vibrador foi esclarecido, a pedido de um coletivo de juízes, na medida em que o teor de escutas telefónicas, a que o arguido foi sujeito, remetem para "o coiso" que António Batata prometeu entregar à ex-mulher do queixoso.



Perante insistência de uma magistrada do MP, a amiga do técnico tributário, ouvida como testemunha, reconheceu ter-lhe pedido um instrumento para uso pessoal. A procuradora estranhou o pudor da testemunha em verbalizar a palavra vibrador, tendo em conta que se trata de uma enfermeira, e também estranhou que tenha sido feito ao técnico tributário o pedido de compra em vez de ser ela a dirigir-se a uma ‘sex shop’.