Tribunal diz que justificação de compra de vibrador não iliba arguido, mas absolve-o

António Batata, de 61 anos, foi absolvido do crime de acesso ilegítimo qualificado, não tendo ficado provado em tribunal que tenha acedido a informação sobre as propriedades do queixoso para benefício da ex-mulher deste. Acusação alegava que o técnico tributário tinha informado amiga que ex-marido dela tinha comprado casa em Braga.

Um técnico tributário foi absolvido, esta segunda-feira, pelo Tribunal da comarca de Coimbra, da acusação de um crime de acesso ilegítimo qualificado e de um ato de violação de segredo.



Durante a primeira sessão da audiência de julgamento, António Batata recorreu a um episódio da alegada aquisição de um vibrador para uma amiga – "o coiso", nas palavras dele – com a expectativa de que a compra pudesse contribuir para o absolver. Na leitura do acórdão, o juiz-presidente disse que o Tribunal descartou tal versão, mas nem por isso deixou de concluir pela inexistência de prova para condenação.



O ex-marido da alegada destinatária do ‘coiso’ entendeu que o técnico tributário passou a uma enfermeira, ex-mulher do queixoso e amiga do arguido, informações sobre o facto de ter comprado um apartamento em Braga.