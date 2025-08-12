Sábado – Pense por si

Portugal

Compara a imigração a mouros a invadir Lisboa? “E são. A invasão é evidente”, diz candidato do Chega em Lisboa

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 12 de agosto de 2025 às 23:00

Ventura lançou o líder da bancada municipal do Chega em Lisboa para a corrida autárquica na capital. Recusa integrar o executivo de Moedas, quer ter mais de 20% (apesar de estar longe disso nas sondagens) e defende a deportação de muçulmanos.

O Chega anunciou o seu candidato à Câmara Municipal de Lisboa: Bruno Mascarenhas, líder da bancada municipal na capital. Apesar de hoje ser uma figura menos conhecida do partido, há 10 anos era uma figura pública por outras razões, como dirigente do Sporting de Bruno de Carvalho, autarca do CDS-PP e assessor de Assunção Cristas, então líder centrista.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Economia Economia negócios e finanças Polícia Futebol Lisboa Carlos Moedas CDS - Partido Popular André Ventura Sporting Clube de Portugal Assunção Cristas Bruno Mascarenhas Partido Social Democrata
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Compara a imigração a mouros a invadir Lisboa? “E são. A invasão é evidente”, diz candidato do Chega em Lisboa