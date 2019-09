Os números revelados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) sobre 2018 revelam que desde 2012 que não morriam tantas pessoas em acidentes rodoviários. No ano passado, morreram 675 pessoas.Entre o valor provisório (obtido nas 24 horas seguintes ao acidente) e o valor definitivo (obtido após 30 dias e que abrange as mortes ocorridas no hospital), verificou-se o maior aumento da década: 32,5%. No local do acidente ou nas 24 horas seguintes, morreram 508 vítimas. Nos hospitais, morreram mais 167 pessoas.A maior parte das vítimas que vieram a morrer em hospitais são idosos atropelados.Segundo o Jornal de Notícias, as causas apontadas passam pela inexistência de estratégia política e investimento público em segurança rodoviária.